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محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه، استمرار العمل في موقف أبوحمص الجديد بالبحيرة (صور)

استمرار العمل بموقف
استمرار العمل بموقف أبوحمص الجديد، فيتو

تابع اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة اليوم، العمل بمشروع موقف أبوحمص الجديد.

 المشروع مقام على مساحة إجمالية قدرها ٣.٥ فدان وبتكلفة 30 مليون جنيه بصافي مساحة ١٢٦٠٠ متر مربع بخلاف الشوارع الداخلية ويستوعب ٣٧٤ سيارة ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر.

لتخفيف الازدحام المروري، مميزات موقف ابوحمص الجديد
 ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي الذي يربط الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، مما يسهم في تخفيف الإزدحام المروري والضغط عن وسط المدينة وسوف يتم تشغيله إلكترونيا لضبط منظمومة المواصلات ودخول وخرج السيارات.


 

وأكد رئيس المركز أن مشروع إنشاء الموقف يأتي إنطلاقًا من تأكيد القيادة السياسية على أهمية إنشاء مشروعات تنموية، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الانتقال داخل المحافظات وخارجها، كما يعكس التزام المحافظة بتلبية إحتياجات مواطنيها وتحسين جودة حياتهم علما بأن موقع الموقف القديم سوف يتم استغلاله بعمل سوق حضاري يخدم المركز طول الاسبوع، كما تم نقل بعض السيارات لفتره محدودة على ترعة المحموديه بجوار المستشفى لحين الانتهاء من عمل الموقف.

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