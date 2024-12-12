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محافظ البحيرة تستقبل وزير التموين في مستهل زيارته لافتتاح سوق اليوم الواحد (صور)

محافظ البحيرة تستقبل
محافظ البحيرة تستقبل وزير التموين، فيتو

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، اليوم، الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، بمكتبها بديوان عام المحافظة بحضور اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والدكتور  حازم الديب - نائب محافظ البحيرة  والدكتور  علاء ناجى- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أشرف صادق - رئيس الشركة القابضة للصوامع  وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء  حسن موافي السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ورشا فوزى-مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات

 


 ويأتي لك فى مستهل زيارة وزير التموين لمحافظة البحيرة لافتتاح سوق اليوم الواحد امام الغرفة التجارية بدمنهور وتفقد عدد من الوحدات التموينية بالإضافة لتفقد صوامع الغلال بزاوية غزال.
بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة البحيرة ووزارة التموين

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة التموين لتطوير الخدمات التموينية وتوسيع نطاق المشروعات الاستراتيجية التي تخدم المواطنين، كما تم استعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بشكل ميسر وفعال.

وأعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بزيارة محافظة البحيرة، مؤكدًا على أهمية دعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في تحسين الخدمات، كما قامت محافظ البحيرة بتقديم درع المحافظة لوزير التموين والتجارة الداخلية تقديرًا لجهود الوزارة على أرض البحيرة. 

وعقب الاستقبال شهدت الدكتورة جاكلين ووزير التموين عرضًا تقديميًّا بالقاعة الكبرى بالديوان العام، تم خلاله استعراض عدد المكاتب التموينية بنطاق المحافظة وعدد المعارض الدائمة والموسمية والمنافذ والمستودعات ومحطات الوقود و الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية وخطة المحافظة للتوسع فى إنشاء الصوامع وغيرها.

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