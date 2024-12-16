غياب محمد صلاح يثير الجدل حول جوائز الأفضل.. «الفرعون المصري» خاض 40 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 15 آخرين.. وإبراهيم دياز في قائمة المستبعدين

يقام اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

وأثيرت حالة من الجدل بشأن جوائز أفضل لاعب إفريقي 2025، ولاسيما في القائمة التي خلت من محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنحليزي عن الترشح للجائزة، حيث خرج الفرعون المصري أيضا من قائمة أفضل 10 لاعبين رغم تألق اللاعب المستمر مع الريدز.

وتعد هي المرة الأولى التي يغيب فيها صلاح عن الترشح للجائزة منذ عام 2017.

فهل من الطبيعي أن يخرج محمد صلاح بأرقامه المميزة من سباق الجائزة فضلا عن خروجه من أفضل 10 لاعبين في إفريقيا.

وجاءت أرقام محمد صلاح خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 كالتالي.

مع ليفربول لعب صلاح 32 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 13 هدفا.

ومع منتخب مصر خاض صلاح 8 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفان.

وشارك صلاح بشكل عام خلال هذه الفترة في 40 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 15 هدفا.

ولكن في النهاية لم يحقق محمد صلاح أي بطولة مع فريق ليفربول أو مع منتخب مصر.

وكان محمد صلاح توج بالجائزة أعوام 2017 و2018 قبل أن يتواجد في المركز 2019 و2022 والمركز الثالث في 2023 في حين تم إلغاء الجائزة خلال نسختي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

استبعاد إبراهيم دياز

قائمة أفضل لاعب في إفريقيا أحدثت جدلا واسعا أيضا في الصحف الإسبانية بعد غياب المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد المتوج رفقة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأبرزت صحيفة أس الإسبانية، أن إبراهيم دياز شارك في 44 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

اختيار أشرف حكيمي

وبالمقارنة مع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد أشرف حكيمي من أكثر اللاعبين الذين يواصلون التألق في أوروبا، وساهم الدولي المغربي، في فوز باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، الموسم الماضي، إضافة إلى التتويج بكأس فرنسا.

ويعد حكيمي من أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن بتأكيد مدربه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي حقق معه حكيمي الثلاثية المحلية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي بنهاية الموسم الماضي 2023 / 2024.

وعلى المستوى الدولي كانت انطلاقة حكيمي مع "أسود أطلس" مخيبة بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت أوائل العام في كوت ديفوار، حيث خسر المغاربة أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

ولكن تم تعويض حكيمي بقيادة منتخب المغرب الأولمبي للتتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، وسجل في كأس أمم أفريقيا 2023 أمام الكونغو الديمقراطية، ولعب حكيمي 14 مباراة دولية في سنة 2024.

أشرف حكيمي،فيتو

حصاد اللاعبين الخمسة المرشحين لجائزة لاعب العام في أفريقيا

سيمون أدينجرا (كوت ديفوار)

النادي: برايتون، إنجلترا

ويعتبر سيمون أدينجرا لاعبًا رئيسيًا في مسيرة كوت ديفوار المُثيرة للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 على أرضها، في شهر فبراير الماضي.

سجل أدينجرا هدف التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 90، خلال الفوز في الوقت الإضافي على مالي في ربع النهائي، وصنع هدفين في النهائي أمام نيجيريا، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

سيرهو جيراسي (غينيا)

النادي: بوروسيا دورتموند، ألمانيا

سجل جيراسي، 30 هدفًا في 30 مباراة مع نادي شتوتجارت في موسم 2023-24، واستمر في التألق بعد انتقاله إلى نادي بوروسيا دورتموند.

يملك اللاعب 28 هدفًا في الدوري الألماني، محطمًا الرقم القياسي لفريق شتوتجارت، والمسجل باسم، ماريو جوميز، في موسم 2008-09.

سجل المهاجم الغيني، 23 هدفًا للنادي والمنتخب الغيني، في الفترة الممتدة من شهر يناير إلى أكتوبر 2024، بما في ذلك ثلاثية أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025..

أديمولا لوكمان (نيجيريا)

النادي: أتالانتا، إيطاليا

قدم، لوكمان، أداءً مُذهلًا في سنة 2024، حيث قاد نادي أتالانتا فى المنافسة في الدوري الإيطالي والفوز بلقب الدوري الأوروبي، أول ألقاب الفريق الكبرى منذ 61 عامًا.

سجل لوكمان ثلاثية في المباراة النهائية أمام نادي باير ليفركوزن، وقدم عرضًا يُعتبر من أكبر العروض في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وقاد أديمولا لوكمان، نيجيريا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وسجل 3 أهداف، واختير ضمن التشكيلة المثالية للمنافسة.

رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا)

النادي: ماميلودي صن داونز، جنوب إفريقيا

قدم حارس المرمى، رونوين ويليامز، أداءً استثنائيًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، وقاد جنوب إفريقيا إلى التتويج الميدالية البرونزية بعد تألقه في التصدي لركلات الترجيح.

وساعد، ويليامز، منتخب بلاده في التأهل لنسخة كأس أمم إفريقيا 2025، وساهم مع ناديه ماميلودي صن داونز في تحقيق لقب الدوري الجنوب إفريقي السابع على التوالي، مع استقبال شباكه أقل عدد من الأهداف (11 هدفًا في 30 مباراة).

وتم ترشيح، ويليامز، لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لسنة 2024.

كيف يتم اختيار أفضل لاعب ؟

وحدد «الكاف» معايير اختيار الجائزة بناءً على تقييم أداء اللاعبين خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2024.

ويُحسم الفائز بالجائزة عن طريق عملية تصويت، تشارك فيها 6 جهات، وهم قائدو ومدربو منتخبات القارة السمراء، اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أساطير «كاف»، وممثلون عن وسائل الإعلام.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 كلا من: الإيفواري سيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الإلماني، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

ويتنافس الأهلي والزمالك علي جائزة أفضل نادي بأفريقيا 2024، كما يتنافس حسين الشحات لاعب الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك علي جائزة أحسن لاعب داخل أفريقيا.

وجاءت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا 2024 كالتالي:

المتنافسون على أفضل نادي في أفريقيا

ويتنافس ناديا الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024، بالإضافة صن داونز الجنوب إفريقي.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024 كل من: حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس صن داونز.

المتنافسون علي أفضل نادي في أفريقيا للسيدات

بالنسبة لفئة السيدات فتواجدت فرق مازيمبي الكونغولي والجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري في القائمة النهائية.

القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب

ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب 2024، الإيفواري كريم كوناتي (سالزبورج النمساوي)، والسنغالي لامين كامارا (موناكو الفرنسي)، والإيفواري عمر دياكيتي (رين الفرنسي).

القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى أفريقي 2024

وتم ترشيح 3 نجوم للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي وهم: الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيفواري يحيى فوفانا (آنجيه الفرنسي)، ورونوين وليامز (صنداونز).

القائمة النهائية لأفضل حارسة مرمى أفريقية 2024

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى كل من: المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي) والنيجيرية تشاماكا ننادوزي (باريس إف سي الفرنسي)، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني (صنداونز).

المتنافسون على جائزة أفضل لاعبة في أفريقيا 2024

وتضم قائمة المرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا المغربيتان ضحى المدني وسناء مسعودي، بجانب لاتشو فلورا مارتا من الكونغو الديمقراطية.

القائمة النهائية لأفضل لاعبة أفريقية شابة 2024

وتواجدت 3 لاعبات بالقائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة وهن المصرية حبيبة صبري (مسار) والمغربية ضحى المدني (الجيش الملكي) والنيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.

القائمة النهائية لأفضل منتخب للسيدات

وتضم القائمة النهائية لأفضل منتخب للسيدات كل من: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

القائمة النهائية لأفضل مدير فني للرجال

وتواجد بقائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق الرجال كل من: الفرنسي سيباستيان ديسابر (منتخب الكونغو الديمقراطية)، والإيفواري إيمرسي فايي (منتخب كوت ديفوار)، والبلجيكي هوجو بروس (منتخب جنوب أفريقيا).

القائمة النهائية لأفضل مدير فني للسيدات

فيما تضم قائمة أفضل مدير فني لفرق السيدات كلا من لمياء بومهدي (مازيمبي)، وأحمد رمضان (مسار المصري)، ومحمد أمين عليوة (الجيش الملكي)، وثيناسونكي مبولي (جامعة ويسترن كاب الجنوب أفريقي).

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2024

وينطلق حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024

1- قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News

2- قناة أون تايم سبورت 1

3- قناة الرياضية المغربية 3

4- كما تنقل القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب حفل توزيع جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024.

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

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