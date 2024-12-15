الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

حكيمي ورئيس سان جيرمان يحضران حفل الأفضل في أفريقيا بطائرة خاصة

حكيمي
حكيمي

يصل المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مدينة مراكش المغربية خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

ومن المنتظر أن يحضر حكيمي عقب نهاية مباراة فريقه مع ليون في الدوري الفرنسي مساء اليوم الأحد حيث سيطر إلى المغرب بطائرة خاصة رفقة رئيس ناديه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

حكيمي ينافس بقوة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لهذا العام.

ويستعد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2024 بأفريقيا خلال الحفل السنوي غدًا الاثنين في المغرب.

انفانتينو يحضر حفل الكاف

وبحسب صحيفة "المنتخب" فإن إنفانتينو سيحضر الحفل السنوي  في مدينة مراكش المغربية كما سيشارك في مباراة استعراضية على ملعب الحارثي التاريخي بمراكش، الذي شهد العديد من الفعاليات البارزة.


وسيتم خلال حفل جوائز الأفضل في عام 2024 توزيع جائزة أفضل لاعب داخل وخارج القارة، أفضل مدرب، وأفضل فريق ومنتخب وغيرها من الجوائز.

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