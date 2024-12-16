الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس شخص قطع أذن محامي بسبب خلاف على الأتعاب بالقليوبية

حبس شخص بسبب تعديه
حبس شخص بسبب تعديه علي محام بالقليوبية، فيتو

 أمرت نيابة القليوبية حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة محام بجرح قطعي بالأذن بسلاح أبيض إثر خلافات بينهما على أتعاب المحاماة.

القليوبية تنظم اليوم ملتقى لتوفير 4 آلاف فرصة عمل

مزارع يقتل والده خنقا إثر مشادة كلامية بينهما في القليوبية

وأصيب محام داخل إحدى محاكم القليوبية، بإصابة بالغة، بعدما اعتدى عليه أحد موكليه بسلاح أبيض "كتر"، برفقة شخص آخر، ما تسبب في قطع أذن المحامي، لخلاف على الأتعاب.

 

التحقيق مع متهم بالاعتداء على محامٍ بالقليوبية 

البداية كانت عندما أقدم مواطن على الاعتداء على محامٍ داخل محكمة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر نيابة الخانكة التحقيق مع المتهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها للقبض على المتهم الآخر.

وأخذ  أموال  نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل..اعترافات المتهم بقطع أذن محام 

وكشفت التحريات بـ القليوبية  أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة، وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.

وتبين أن المتهم الآخر في الواقعة لاذ بالفرار، وجرى نقل المحامي بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية نيابة القليوبية نيابة الخانكة القليوبية

مواد متعلقة

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الصواب المهجور من عميد تطبيقية بنها!

تخصيص مبنى لعلاج الأورام بمستشفى بنها التعليمي

الأكثر قراءة

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

النواب يناقش اتفاقية قرض بـ 2 مليار دولار

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية