القليوبية تنظم اليوم ملتقى لتوفير 4 آلاف فرصة عمل

تنظم مديرية العمل بالقليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة اليوم الاثنين، بنادي سيتي كلوب ببنها.

تفاصيل توفير 4000 فرصة عمل لأبناء محافظة القليوبية

وأشارت وزارة العمل إلى أن الملتقى يوفر 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية.

ويأتي تنظيم ملتقى التوظيف تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، وأيمن عطية محافظ القليوبية

خطوات التقديم لملتقى توظيف محافظة القليوبية

وحول كيفية وخطوات التقديم لملتقى التوظيف، أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أنه على من من يرغب في التقديم على وظائف الملتقى الدخول على الرابط التالي هنا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على الحد من البطالة وتوفير حياة كريمة للشباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم.

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