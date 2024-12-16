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القليوبية تنظم اليوم ملتقى لتوفير 4 آلاف فرصة عمل

وظائف بالقليوبية،
وظائف بالقليوبية، فيتو

تنظم مديرية العمل بالقليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة اليوم الاثنين، بنادي سيتي كلوب ببنها.

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تفاصيل توفير 4000 فرصة عمل لأبناء محافظة القليوبية 

 

وأشارت وزارة العمل إلى أن الملتقى يوفر 4000 فرصة عمل  للشباب من خلال 48 شركة  قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية.

ويأتي تنظيم ملتقى التوظيف تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، وأيمن عطية محافظ القليوبية

خطوات التقديم لملتقى توظيف محافظة القليوبية 

 

وحول كيفية وخطوات التقديم لملتقى التوظيف، أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أنه على من من يرغب في التقديم على وظائف الملتقى الدخول على الرابط التالي هنا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على الحد من البطالة وتوفير حياة كريمة للشباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم.

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