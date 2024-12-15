الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية

ضبط تشكيل عصابى لتزوير
ضبط تشكيل عصابى لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وبيانات بطاقات الرقم القومى وترويجها مقابل مبالغ مالية.


 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القليوبية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محال إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


ضبط تشكيل عصابى لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومى فى القليوبية 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (17 أكلاشيه بأسماء "جهات مختلفة" - جهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" يحويان أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى - أوراق وشهادات ومستندات مزورة - مجموعة من الخامات التى تُستخدم فـى نشاطهما - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

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 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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