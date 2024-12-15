الإعدام شنقًا لعاطل والمشدد 15 عامًا لاثنين قتلوا شخصًا حاول منعهم من السرقة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا لعاطل، والسجن المشدد 15 عامًا لعامل وسائق، لاتهامهم بقتل شخص تدخل لمنعهم من سرقة البضاعة من صندوق سيارة نقل أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.

الإعدام شنقا لعاطل والسجن المشدد 15 عامًا لعامل وسائق بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12312 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1035 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين: مصطفى ر. م.، 22 عاما، بدون عمل، مقيم بعزبة المرجوشي عزبة البط قسم شرطة ثان شبرا، وعمر م. ر.، 22 عاما، عامل، مقيم بشارع متولي الشعراوي، قسم ثان شبرا الخيمة، ومحمد س. س.، 29 عاما، سائق، مقيم ببيجام، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 10 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثاني، قتلا عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه أحمد عزت علي، بأن اتفقا على ارتكاب جناية السرقة وفوجئا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهما فقررا التخلص منه ليتمكنا من الفرار بالمسروقات، وتعديا عليه بأن أشهر الأول سلاحًا ناريًّا “فرد خرطوش” - تحصل عليه من المتهم الثالث - وأطلق صوبه عيارًا ناريًّا استقر بفخذه الأيمن، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهما في ذات الزمان والمكان شرعا في سرقة المنقولات المبينة، وصفا وقدرا، بالتحقيقات والمملوكة لآحاد الناس، وكان ذلك في الطريق العام ليلا حال حمل الأول لسلاح ناري ظاهر على النحو المبين بالتحقيقات.

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