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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات ومقاومة السلطات بالقليوبية

جنايات بنها
جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في الهيروين والحشيش ومقاومة السلطات بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية.

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السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم "خالد.م.م.ج" عاطل، في القضية رقم ٤٧٩٨ /٢٠٢٤ جنح ثان بنها والمقيدة برقم ٣٧٥٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنه في يوم ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان بنها "محافظة القليوبية" أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" وحشيش بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونًا.

أمر الإحالة في محاكمة متهمين بالاتجار بالمخدرات بجنايات بنها 

استطرد أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم الملازم أول / مصطفى عبد الرحمن مصطفى الكردي "معاون مباحث قسم شرطة ثان بنها" والقوة المرافقة له بأن أشهر في مواجهتهم السلاح الأبيض تالي الوصف محاولًا التعدي عليهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبسًا بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكنت القوات من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة قرن الغزال".

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