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محافظات

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بعيادات التأمين الصحي في بهتيم

د. سيد جلال مدير
د. سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية،فيتو

أعلن فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية عن بدء تشغيل جهاز الأشعة العادية الجديد في عيادات بهتيم الشاملة، وذلك بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية يعلن عن بدء تشغيل جهاز الأشعة العادية

يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتحديث البنية التحتية الصحية ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية.  

 

أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن تشغيل جهاز الأشعة العادية يمثل جزءًا من جهود الفرع لتطوير العيادات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

وأضاف أن هذا التحديث يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للمواطنين، وتقليل مشقة التنقل وتخفيف التكدس على باقي عيادات الفرع.  

كشف الدكتور سيد جلال، أن فرع التأمين الصحي زوّد مستشفياته وعياداته بـ4 أجهزة أشعة عادية جديدة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تتميز بقدرتها العالية على تصوير مختلف أجزاء الجسم بدقة وسرعة، مما يساعد الأطباء على التشخيص السليم ووضع خطط علاجية دقيقة بعد تشخيص الإصابات والكسور وأورام العظام، والكشف عن الإصابة بالتهابات أو سرطان الرئتين، وغيرهم من الأمراض.  

محافظ القليوبية: تشغيل جهاز الأشعة الجديد في عيادات بهتيم جزءًا

أكد مدير الفرع بالقليوبية أن خطة التطوير المستمرة تشمل تجهيز ودعم أقسام الأشعة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يلبي توقعات المواطنين، ويُسهم في تحسين سرعة ودقة تشخيص الأمراض.

وأشار إلى أن توفير هذه الأجهزة يعكس التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات طبية تواكب أحدث المعايير العالمية موضحًا أن تشغيل جهاز الأشعة الجديد في عيادات بهتيم جزءًا من رؤية أوسع لتحسين الخدمات الصحية بمحافظة القليوبية، وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة تواكب تطلعاتهم وتخفف عنهم أعباء المرض والتنقل.

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الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظة القليوبية

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