الأحد 15 ديسمبر 2024
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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

لجنة قيادات جامعة
لجنة قيادات جامعة بنها

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى: مدير عام الشئون الإدارية، أمين كلية الحقوق، وذلك إستكمالا لاجراء المقابلات التى تمت عن الوظائف التى تم الاعلان عنها من قبل وهى: أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير عام الأمن الإدارى بالجامعة.

 

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اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القياديةبالقليوبية
واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات. 


وأكد  رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة
يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.
كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى عضوًا من الخارج.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي بنها

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