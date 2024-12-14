ورشة عمل عن توصيف وتقارير المقررات الدراسية بجامعة بنها

افتتح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها الاهلية للشؤون الأكاديمية برعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، ورشة عمل حول "توصيف وتقارير المقررات الدراسية" وبحضور الدكتور إيهاب النحاس المشرف على مركز ضمان الجودة.

تأهيل البرامج للاعتماد الأكاديمي بجامعة بنها

وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها الاهلية أن الورشة تأتى فى إطار التدريب على البرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل البرامج للاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار " المغربى " على أهمية تفعيل نظام الجودة في جميع برامج ووحدات الجامعة والتأكد من تطبيقه بشكل فعلي، مع التركيز على ضرورة التحسين المستمر.

شهد الورشة حضور عدد من مديري وحدات الجودة وأعضاء هيئة التدريس من البرامج الأكاديمية بالجامعة.

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