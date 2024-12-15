إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل عامل

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم "م.ر.ن" وشقيقه "ا.ر.ن" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليه " ش.ا.ب" بدائرة مركز سوهاج.

إحالة أوراق شقيقين لفضيلة المفتى

كان مركز شرطة سوهاج تلقى بلاغا بمقتل المجنى عليه" شأ " عامل بعد إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات أن شقيقين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين ،حيث قام المتهم الأول بصدم إحدى السيدات من عائلة المجنى عليه أثناء استقلاله دابة، وحدثت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، ألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

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