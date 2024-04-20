11 نصيحة للتعايش مع مرض الصدفية

يمكن أن يكون من الصعب التعامل مع أعراض الصدفية بعد التشخيص بها، حيث من الممكن أن يؤثر بالسلب على صحة المريض النفسية والصحية.

وعلى الرغم من أن الطبيب سوف يساعد على التوصل إلى خطة محددة تناسب نوع الصدفية الذي تعاني منها، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها للمساعدة في إبقاء الأعراض في وضع حرج والحفاظ على الصحة العقلية وفقًا لموقع "webmd" الطبي.

وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي 11 نصيحة بسيطة للتعامل مع الصدفية في المنزل.

الصدفية، فيتو

1. حافظ على رطوبة البشرة

الجلد الجاف يجعل التهيج والحكة أسوأ، مباشرة بعد الاستحمام جفف نفسك – لا تفرك – بمنشفة ثم ضع كريمًا أو غسولًا سميكًا، لكن لا تستخدمه كثيرًا خلال أشهر الصيف الحارة واللزجة فالعرق الممزوج بالكريمات السميكة يمكن أن يجعل الصدفية أسوأ.

قبل الذهاب إلى السرير، لف بشرتك المدهونة بضمادة أو غلاف بلاستيكي، وفي الصباح اغسل المنطقة بلطف. وبمرور الوقت، يمكن أن يساعد ذلك في التوسع.

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2. استخدم الفازلين لعلاج التهاب الصدفية

على الرغم من أنه يمكن أن يكون لزجًا، إلا أن الفازلين يمكن أن يساعد في التحكم في توهج الصدفية، والفازلين هو نوع من المراهم يسمى المطريات، وهو يساعد على ترطيب الجلد وتخفيف حكة الجلد وتقليل البقع المتقشرة والجلد المتشقق.

كما أنه يساعد الكريمات الموضعية الأخرى على العمل بشكل أفضل من خلال البقاء على البشرة، حيث بعد وضع المستحضرات أو الكريمات السميكة، يمكنك الاحتفاظ بالرطوبة باستخدام الفازلين.

3. الاستحمام بعناية

الحمامات والاستحمام يمكن أن تجفف البشرة، لمنع حدوث ذلك:

تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا، الفاتر هو الأفضل.

أضف الأملاح غير العطرية أو الزيت أو دقيق الشوفان المطحون جيدًا إلى ماء الاستحمام بعد نقعه لمدة دقيقة، الماء العادي يمكن أن يمتص الرطوبة.

قلل من عدد مرات الاستحمام الحمامات، ويمكن تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، استحم كل يومين أو كل ثلاثة أيام، خاصة في فصل الشتاء.

4. التزم بالخطة

قد لا يكون من الممتع دهن المادة اللزجة السميكة على بقع الصدفية يومًا بعد يوم، ولكن من المهم اتباعها إذا وصف الطبيب الكريمات أو المراهم، فاجعلها جزءًا من روتينك اليومي، وإذا وجدت أن بعض الأشياء تعمل بشكل أفضل من غيرها أو أن بعض الأشياء الأخرى تؤدي إلى تفاقم الأعراض، فتحدث مع طبيبك حول تغيير خطتك.

5. تجنب المحفزات

كن على علم بما قد يؤدي إلى إصابتك بالصدفية بمجرد معرفة محفزاتك، يمكنك العثور على طرق لمنعها، وتختلف المحفزات من شخص لآخر فقد تشمل العدوى، وتقلبات الطقس، وإصابات الجلد، والتدخين، والإفراط في شرب الخمر، وبعض الأدوية.

6. تجنب الخدش

قد تكون الرغبة في الحك كبيرة، لذلك يجب اتخذ خطوات لتخفيف الحكة، ويمكنك استخدام الكريمات أو المراهم المضادة للحكة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على الهيدروكورتيزون أو حمض الساليسيليك، وتخطي الحمامات الساخنة، والتي يمكن أن تجعل الحكة أسوأ، بدلًا من ذلك اختر الكمادات الباردة لتهدئة الشعور بالحكة، وإذا كنت تعاني من الصدفية في فروة الرأس، جرب شامبو طبي يحتوي على قطران الفحم، وإذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع مقاومة الرغبة في الحك، قم بقص أظافرك لمنع إصابة البشرة.

7. احصل على بعض الشمس

يمكن لأشعة الشمس أن تعالج حالة بشرتك، لكن حروق الشمس تزيد الأمر سوءًا، بغض النظر عن لون البشرة من المهم استخدام واقي الشمس الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 أو أعلى في المناطق التي لا تعاني من الصدفية، الحد من مقدار الشمس التي تحصل عليها، عشرين دقيقة يوميا، 3 أيام في الأسبوع هي بداية جيدة.

8. الإقلاع عن التدخين

يمكنك إضافة الصدفية إلى القائمة الطويلة من المشاكل الصحية التي تزيدها هذه العادة سوءًا، في إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين يدخنون أكثر من علبة في اليوم أكثر عرضة للإصابة بحالة خطيرة بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يدخنون نصف علبة أو أقل، وكانت التأثيرات أقوى لدى النساء اللاتي يعانين بالفعل من الصدفية.

الصدفية، فيتو

9. التوقف عن تناول الكحوليات

الصدفية أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يشربون، وقد يؤثر الكحول على الصدفية لدى الرجال أكثر من النساء.

10. فكر في تغييرات النظام الغذائي

لا يوجد دليل قوي على أن أي طعام يجعل الصدفية أفضل أو أسوأ وفي الوقت نفسه، يقول الكثيرون إن قروحهم تحسنت بعد أن قللوا من تناول الأطعمة مثل السكر أو الدقيق الأبيض أو الكافيين، لن تضر المحاولة خاصة إذا امتنعت عن تناول الأطعمة غير الصحية.

11. اعتني بصحتك العقلية

لا تدع حالتك تؤثر على احترامك لذاتك، اطلب المساعدة إذا وجدت أن الأمر يؤثر عليك وتحدث إلى معالج، مثل طبيب نفساني أو أخصائي اجتماعي، أو انضم إلى مجموعة دعم، قضاء الوقت مع أشخاص آخرين يفهمون ما تمر به يمكن أن يساعدك.