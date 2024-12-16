حبس عامل نظافة بتهمة تصوير زميلته أثناء تبديل ملابسها لابتزازها

أمرت نيابة العجوزة بحبس عامل نظافة بتهمة تصوير زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام محل عملهما، ومحاولته ابتزازها للضغط عليها لإقامة علاقة غير شرعية معه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من عاملة نظافة تتهم زميلها عامل نظافة بتصويرها بشكل غير قانوني أثناء تبديل ملابسها داخل حمام الشركة محل عملهما، وفي اليوم التالي تلقت رسائل على هاتفها المحمول تحتوي على صور ومقاطع فيديو لها أثناء وجودها داخل الحمام.



وقالت المبلغة إن المتهم استغل تلك الصور للضغط عليها ومطالبتها بإقامة علاقة غير شرعية معه مقابل عدم نشر الصور أو تسريبها بين العاملين في المكان محل عملهما



عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العجوزة من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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