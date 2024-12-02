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حوادث

السجن 15 عاما للمتهم في واقعة ابتزاز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي

محكمة النقض، فيتو
محكمة النقض، فيتو

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا، بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك لإدانته بالتشهير بالفتيات بقصد ابتزازهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحافظ القاياتي، وعضوية المستشارين محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وطارق سليم - نواب رئيس محكمة النقض.

وجاء الحكم الصادر عن محكمة النقض، بعدما رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليه، على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم (أ.م.م.) إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها.

 حيث أسندت إليه اتهامات بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، تمكن من خلالها من الحصول على صور شخصية لثلاث فتيات وقام بالتلاعب بها وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفهن واعتبارهن، وهددهن بنشرها إذا لم يستجبن لطلبه لمبالغ مالية منهن، وعندما رفضت الفتيات قام بنشر صورهن بالفعل عبر موقع (فيس بوك) ومن خلال تطبيق (واتس آب).

وتقدمت المجني عليهن ببلاغات إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات، والتي قامت بدورها بتتبع المواقع محل الجريمة، وضبط شريحتي الهاتف المستخدمتين في ارتكاب الجرائم مع المتهم، حيث تبين إن "البصمة الإلكترونية" للشريحتين خاصتين بالمتهم، والذي أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يقصد ابتزاز المجني عليهن في مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.

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محكمة النقض المستشار أحمد عبد الحافظ القاياتي النيابة العامة تكنولوجيا المعلومات رئيس محكمة النقض

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