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الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. إجراءات يجب اتباعها عند التعرض لجرائم الإنترنت.. طرق وخطوات الإبلاغ.. وكيفية الاستعلام عن البلاغات المحررة

طرق الابلاغ عن جرائم
طرق الابلاغ عن جرائم الانترنت،فيتو

بعد تزايد معدلات ارتكاب الجرائم الإلكترونية من ابتزاز وتشهير وغيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت.

وفي ضوء ذلك نستعرض في التقرير التالي، معرفة كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت، وأبرز الجرائم الإلكترونية، وعقوبة الإبتزاز الإلكتروني، وكيفية الاستعلام عن البلاغات  المحررة عن جرائم الإنترنت؟
 

 

أولا: الجرائم الإلكترونية التي تواجهها مباحث الإنترنت:

- جرائم اقتصادية كـ الاحتيال المصرفي.

- جرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال.

- جرائم اجتماعية كـ جرائم الآداب العامة.

- مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية.

 

ثانيا: عقوبة الابتزاز الإلكتروني 

-تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين 

-غرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

 

ثالثا: أماكن تقديم بلاغات لمباحث الإنترنت

-عبر  الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051

- عبر الخط الساخن 108.

- مقر الإدارة العامة في ديوان عام وزارة الداخلية، بالتجمع الأول، في القاهرة الجديدة

 - وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية، المتواجدة بميدان العباسية في معهد التنمية البشرية بالقاهرة.

 

رابعا: كيفية الاستعلام عن البلاغات  المحررة عن جرائم الإنترنت

- إنشاء حساب على موقع إدارة تكنولوجيا المعلومات لموقع وزارة الداخلية من هنـــــا، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة "تسجيل دخول".

- وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"

-  إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

-ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات، من الصفحة الرئيسية

- والاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر، وتاريخ المحضر ومكان تحريره؛ وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

خامسا- خطوات تقديم طلب للحصول على محضر شرطة أونلاين
 

- قم بالدخول إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات لموقع وزارة الداخلية من هنـــــا.


- ومن ثم إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة "تسجيل دخول".

- اختيار “إنشاء حساب جديد” ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

- اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

- الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر الرابط الالكتروني من هنـــــا.


- الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

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مواقع التواصل الاجتماعي لمباحث الإنترنت للابتزاز الإلكتروني فيتو

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