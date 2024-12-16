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اقتصاد

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار، شهد  سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 فى البنك المركزى والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية بتعاملات اليوم.

 

الدولار - فيتو 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.72 جنيهًا للشراء و50.86 جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

اسعار الدولار اليوم 
اسعار الدولار اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا 

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

الدولار 
الدولار  اليوم

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

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