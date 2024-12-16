الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تواصل تخفيض سرعة القطارات بسبب الطقس

قطار
قطار
ads

 لليوم الثالث على التوالى خفضت السكك الحديدية سرعة القطارات  اليوم الاثنين من 120 كيلو في الساعة إلى 60  كيلو، وخاصة وقت الصباح على أن تعود القطارات لسرعتها حال تحسن الطقس، مع التأكيد على الالتزام بتعليمات التشغيل من حيث السرعات المقررة وتشغيل جهاز التحكم الآلى واتباع التعليمات الآمنة. 

وخاطبت الهيئة القومية للسكك الحديدية المحافظات للتنسيق لغلق المزلقانات غير الشرعية، وتكثيف الرقابة على المزلقانات الرسمية؛ وخاصة وقت الصباح مع انتشار الشبورة.  

وحذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذى يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين. 

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد المزلقانات غير الشرعية القومية لسكك حديد مصر

مواد متعلقة

60 دقيقة تأخيرات قطارات القاهرة أسوان

مراجعة القطارات والالتزام بالسرعة، أبرز تعليمات وزير النقل للسكك الحديدية

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات والشبورة

الرئاسة في أسبوع، السيسي يشهد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. ويشارك في قمة البريكس بروسيا.. ويستقبل وفد الكونجرس الأمريكي بالقاهرة

وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات تزامنا مع قرب حلول الشتاء

الشبورة ترفع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحرى والقبلى

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الصيانة والشبورة

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم بسبب الشبورة

الأكثر قراءة

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

كهربا يتصدر تريند X بعد الهزيمة أمام باتشوكا، وتسريب رقم هاتف اللاعب

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

منوعات

المزيد

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مصر قوية بوحدة شعبها وإنجازاتها.. رسائل حاسمة من السيسي لطمأنة المصريين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية