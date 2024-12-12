الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

مترو
مترو
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طرحت  الشركة المشغلة للخط الثالث خدمة مميزة للركاب للاستعلام عن الرصيد المتبقى في المحفظة المجمعة للتذاكر، وإمكانية استبدال الرصيد بتذكرة حالة تبقي رصيد في المحفظة. 

وبحسب إعلان الشركة، يتوجه صاحب المحفظة إلى إحدى ماكينات صرف التذاكر المتواجدة بالمحطات، واختيار المحطة الحالية والمحطة التي يرغب الوصول إليها، ثم اختيار الدفع عن طريق محفظة التذاكر المجمعة، وعند وضع الكارت في المكان المخصص له، يظهر المبلغ المتبقي في المحفظة بعد خصم سعر التذكرة الجديدة التي تم اختيارها.

وكانت الشركة المشغلة للمترو، وفرت محفظة تذاكر مجمعة، والتي تساعد في تجنب الزحام على شباك التذاكر للحصول على تذكرة استقلال المترو.

وكذلك أتاحت الشركة أبلكيشن يتم تحميله على الموبايل ويمكن من خلاله دفع ثمن الرحلة باستخدام الموبايل أثناء العبور من بوابة الدفع.

المحفظة 

وفي حال رغبة الراكب فى الحصول على المحفظة عليه التوجه لشباك الاشتراكات بالمحطة وطلب الكارت المدفوع أو المحفظة الإلكترونية ويتم إعطائها وشحنها بالمبلغ الذي يريده المواطن وعندما يتم صرف وانتهاء المبلغ يقوم المواطن بإعادة الشحن للكارت من المحطة مرة أخرى حسب استخدام المواطن.

وتختلف المحفظة عن الاشتراك كونها غير محددة الاتجاه وغير محددة المدة وتعمل على اى خط دون اى قيود 

 

أسعار تذاكر المترو

من ناحية أخرى قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه حتى الآن لايوجد أى تعليمات رسميا بخصوص أى تعديل فى أسعار تذاكر المترو، خلال الفترة المقبلة سواء بالزيادة أو غيرها.

وأكد أن متوسط أعداد ركاب المترو انخفض خلال الفترة الأخيرة بسبب تخفيض طاقة العمل بكافة المواقع خلال الفترة الأخيرة نتيجة  انتشار فيروس كورونا عالميًّا.

من ناحية أخرى  قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن أسعار تذاكر لن تشهد أى تعديل خلال الفترة المقبلة بأي حال من الأحوال، خاصة أن الأسعار الحالية عادلة بشكل كبير فى ظل  عدم وجود متغيرات تستدعي زيادة أسعار التذاكر.

وأوضح أن المترو يعمل بالطاقة الكهربائية، وأسعار الكهرباء لم تشهد أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة وبالتالي فإن أسعار وتكلفة رحلات المترو لم يحدث عليها أي تغيرات مؤخرا الأمر الذى يجعل أى تحريك لأسعار التذاكر أمر غير منطقى بالمرة. 

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة له أنه لا توجد أي نية حتى الآن لزيادة أسعار التذاكر فى القريب العاجل.

وأضاف المصدر أن تشغيل المحطات الجديدة للمترو ساهم فى تخفيف التكدس بالمرور السطحى ويحد من مشاكل المرور ويساهم فى تقديم خدمة مميزة لراكب المترو.

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