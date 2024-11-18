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أخبار مصر

تعديلات جديدة للسكك الحديد في هذا الموعد

قطار، فيتو
قطار، فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد سيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

تعديلات جديدة بالسكك الحديد

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر “على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بإمتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024”.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقًا للجداول المرفقة.

 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الاسكندرية القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر لهيئة القومية لسكك حديد مصر

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