طريقة عمل الكيكة، بأكثر من وصفة للتجديد لأسرتك

طريقة عمل الكيكة، على الرغم من سهولتها بالنسبة لبعض ستات البيوت، إلا أن الكثير من ستات البيوت أيضًا يجدن صعوبة في عملها، ويبحثن عن طريقة عمل الكيكة المضمونة، والسريعة في تحضيرها.

وبالفعل هناك العديد من الوصفات المضمونة والسريعة في عمل الكيكة.





ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكيكة، بأكثر من وصفة، وكلها وصفات سهلة، ومضمونة النتائج.

طريقة عمل الكيكة السريعة



كيكة سريعة

وحتى تكوني مميزة، ولا تستغرقي وقتًا طويلًا في عمل الكيكة، تقدم لكي رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، أسرع طريقة لعمل الكيكة، وطعمها سيكون مميزا وخفيفًا.

المقادير:

3 أكواب دقيق

2 كوب سكر

كوب زبدة مذابة وباردة أو زيت

6 بيضات

فانيللا

كوب إلا ربع لبن

باكو بيكنج بودر

ذرة ملح

طريقة عمل الكيكة السريعة:

تخلط جميع المكونات في الخلاط، (ما عدا الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح).

يصب الخليط على الدقيق والبيكنج بودر، ويتم التقليب بالملعقة أو المضرب اليدوي حتى يتجانس.

يصب المزيج في 2 قالب من قوالب الكيك الإنجليزي، ويخبز في درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 35 دقيقة.

لعمل كيكة بالبرتقال يستبدل اللبن الحليب بعصير البرتقال، ويضاف ملعقة كبيرة بشر برتقال.

لعمل كيكة شيكولاتة يقلل ربع كوب من الدقيق، ويستبدل بالكاكاو.

طريقة عمل الكيكة السحرية بالشوكولاتة

كيكة شوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، لعشاق الكيكة بالشوكولاتة، طريقة لذيذة ومميزة.

مدة التحضير: ١٠ دقيقة

مدة الطهي: ٦٠ دقيقة

يكفي لـ٨ أشخاص

المكونات:

٤ بيض

٣/٤ كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء

٨ ملاعق كبيرة زبدة، مذابة

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيلا

٦ ملاعق كبيرة كاكاو

٦ ملاعق كبيرة + ملعقة صغيرة ونصف دقيق

كوبين حليب دافئ

ملعقة صغيرة خل

طريقة عمل الكيكة السحرية بالشوكولاتة:

يفصل الصفار عن البياض.

يخفق صفار البيض مع السكر والماء الى ان يتجانس الخليط.

تضاف الزبدة المذابة، الفانيلا ورشة الملح ويستمر الخفق.

يخلط الكاكاو مع الدقيق في وعاء ثم يضاف للخليط ويخفق.

يضاف الحليب الدافئ ويقلب المزيج برفق.

يخفق بياض البيض مع الخل إلى أن يصبح مثل المورانج، تؤخذ ملعقتان من المورانج إلى خليط الكاكاو ويقلب برفق.

يضاف خليط الكاكاو لباقي البيض المخفوق ويقلب ليتجانس.

يسكب الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت.

تخبز الكيكة إلى أن يصبح السطح ناضجا مدة ساعة تقريبا في فرن متوسط الحرارة ومسخن مسبقا ثم تترك لتبرد تماما قبل التقطيع.

طريقة عمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى



تقدم أيضًا، الشيف آسيا طريقة مميزة لعمل الكيكة بالحليب المكثف المحلى.

المكونات:

4 بيضات

علبة حليب مكثف محلي

1/4 كوب زبدة ذائبة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب وربع دقيق

طريقة التحضير:

يخفق البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبدة المذابة.

ضيفي البيكنج بودر والدقيق وامزجيهم جيدا.

احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.

تخبز على درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقة.

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