الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البان كيك في البيت بأقل التكاليف

البان كيك
البان كيك

طريقة عمل البان كيك، من طرق المعجنات الشهيرة التي تصلح للإفطار، والتي يعشقها الأطفال، ولكنه لا يتوفر في المحلات، ويجب تحضيره في البيت، فهو يقدم فقط في بعض الكافيهات.

وطريقة عمل البان كيك من الطرق التي تخشى عملها بعض الأمهات، خوفا من أن تكون مختلفة عن تلك التي تقدم في الكافيهات، واعتاد تناولها الأبناء، في حين أن طريقة عمل البان كيك من طرق الفطائر سهلة التحضير.

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ويعد البان كيك وجبة إفطار شهيرة في العديد من البلدان حول العالم، وانتقل إلى الدول العربية من سنوات عديدة، وأصبح الفطار المفضل لدى معظم الأطفال.
 

 

تختلف طريقة صنع البان كيك من بلد إلى آخر؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تصنع البان كيك عادة من دقيق القمح والبيض والحليب والزبدة. وفي بريطانيا، تُصنع البان كيك عادة من دقيق القمح والبيض والحليب والسكر، أما في فرنسا، يصنع البان كيك عادة من دقيق القمح والبيض والحليب والدقيق الأبيض.

طريقة البان كيك
طريقة البان كيك

ويمكن تقديم البان كيك مع مجموعة متنوعة من المكونات، ففي أمريكا يقدم البان كيك مع شراب القيقب ذلك الشراب الأمريكي المميز الشهير، كما يتم تقديمها أيضا مع المربى، والعسل، والفواكه، والشوكولاتة، والجبن، والكريمة.

 

مكونات عمل البان كيك التقليدية:
 

1 كوب دقيق أبيض
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 بيضة
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

 

طريقة عمل البان كيك التقليدية:

 

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والملح والبيكنج باودر.
في وعاء آخر، اخفقي البيض والحليب والزبدة.
أضيفي خليط البيض والحليب إلى خليط الدقيق وقلبي حتى تمتزج المكونات.
سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
اسكبي ربع كوب من خليط البان كيك في المقلاة الساخنة.
اطهي البان كيك لمدة 2-3 دقائق على كل جانب، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.
قدمي البان كيك مع المربى أو العسل أو الفواكه.

 

نصائح لضمان نجاح البان كيك

استخدمي دقيقًا متعدد الأغراض أو دقيقًا من النوع 100.
لا تبالغي في خلط المكونات حتى لا تصبح العجينة ثقيلة.
سخني المقلاة جيدًا قبل إضافة خليط البان كيك.
لا تقلبي البان كيك كثيرًا حتى لا تصبح يابسة.

وصفات أخرى ومكونات يمكنك إضافتها للبان كيك

بان كيك بالشوكولاتة: أضيفي 1/2 كوب من الشوكولاتة المبشورة إلى خليط البان كيك.
بان كيك بالفواكه: أضيفي 1/2 كوب من التوت أو الفراولة أو الموز إلى خليط البان كيك.
بان كيك بالزبدة الفستق: أضيفي 1/2 كوب من زبدة الفستق إلى خليط البان كيك.
بان كيك بالحبوب الكاملة: استخدمي دقيقًا من الحبوب الكاملة بدلًا من الدقيق الأبيض.

البان كيك الأصلي
البان كيك الأصلي

طرق تقديم البان كيك

يمكنك تقديم البان كيك مع المربى أو العسل أو الفواكه.
يمكنك أيضًا إضافة الجبن أو صوص الشوكولاتة أو الآيس كريم إلى البان كيك.
يمكنك أيضًا لف البان كيك وحشوها بالشوكولاتة أو الموز أو الفواكه أو الكريمة.
 

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