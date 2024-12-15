الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (643) من «فيتو» وأبرز عناوينه: سيناريوهات ما بعد «الأسد»

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (634) من جريدة فيتو

سيناريوهات ما بعد «الأسد»

تقسيم سوريا برعاية قوى دولية وإقليمية

صراع إيديولوجيات بين الفصائل المسلحة

بعد وفاق الانتصار

دولة فيدرالية بدعم إسرائيلي ودويلات للأكراد والدروز

نجاح الحكومة الانتقالية مرهون بسرعة نقل السلطة

صدام جديد بين الحكومة والأطباء بسبب قانون المسئولية  الطبية

مخاوف من ارتفاع سعر رغيف العيش.. والمخابز تحذر من المساس به: لعب بالنار

عصام كامل يكتب: الساقطون فى بلادنا غزاة

حلمى طولان: إمام عاشور أهان الأهلى

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 2024.. لسه القصايد ممكنة

حفيد أم كلثوم: جدتى لم تتزوج سوى مرة واحدة.. وفريد الأطرش وراء اعتزالها!

تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة

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