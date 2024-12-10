كتب كل ما يملك لها، إنقاذ مسن طردته زوجته من منزله في الغربية

نجح فريق التدخل السريع بـ محافظة الغربية في إنقاذ مواطن في العقد السادس من العمر كان يعمل ضفدعا بشريا لشركة خاصة من اللجوء للشارع.

بلاغ من الأهالي بالحالة

ومن جانبه صرح الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بـ محافظة الغربية، أنه فور تلقيه بلاغ من الأهالي بالحالة انتقل لمكانها وتنفيذا لتعليمات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن وتحت رعاية اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية.

كتب كل ما يملك لزوجته

وبالتحرى تبين أن المسن كتب كل مايملك لزوجته نظرا لسفرة المستمر وبعد أن مرض وعجز وغاد للمنزل قامت زوجته وأولاده بإلقائه بالشارع والمواطن ليس له أحد يرعاه الآن وتخلى بعد أن تخلى عنه أسرته وأشقائه وأهله.

كان يعمل ضفدع بشرى

الجدير بالذكر أنه منذ ثلاثة أيام قد تم ورود شكوى من مكتب نائب محافظ الغربية بوجود مواطن يدعى "ر ط ا ا ش" بلا مآوى بقرية خرسيت أمام محلات نجارة محمد السيد بالنزول لموقع البلاغ تبين صحة الشكوى وبالتحدث مع المواطن أفاد بأنه كان يعمل ضفدع بشرى لشركة خاصة ولكن أصيب بمرض تآكل غضروف الركبة اليمنى مما ادى لعدم قدرته على العمل وأن له زوجة ولديه ثلاثة أولاد أعمارهم 25/20/18 وبنت متزوجة وكان قد كتب كل ما يملك لزوجته لكن بعد مرضه بتآكل غضروف الركبة وعجزه عن العمل قامت زوجته وأولادة بإلقائه بالشارع.



وعلى الفور تم إخطار حسناء أحمد إبراهيم وكيلة وزارة التضامن بـ محافظة الغربية وشيخ العرب عبد الله طنطاوي وكيل المديرية.



وقد وجهوا رئيس الفريق

بسرعة عمل اللازم نحو المواطنة وتم التوضيح له بانه تم توفير مكان لإقامته بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين الذين سوف يقومون بخدمته وعلاجه وتم التنسيق مع مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا وتم التنسيق لاستقبال المواطنة.

وقام فريق التدخل السريع

بالتعامل مع الحالة ونقله وإدخاله وتسليمه لمديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا والتي رحبت بالحالة.



وتعد دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا هى الدار الوحيدة التى تأخذ حالات المسنين رجال وسيدات الذين ليس لهم أحد يرعاهم وبدون مقابل للحالات معدومة الدخل وقد تم الإدخال اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا.

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