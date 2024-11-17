الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

الإعدام شنقا لسائق بتهمة قتل عجوز وسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا على سائق، لاتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية، وإشعال النار بمنزلها وجسدها بقرية القشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

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قتلها وأشعل النار في جسدها، الإعدام شنقا لسائق بالقليوبية 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ا أ"، 33 سنة، سائق، مقيم القشيش دائرة مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 30 / 12 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "نوال ح، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأنه حال ارتكاب المتهم جريمة سرقة متعلقات المجنى عليها من مسكنها، محل الوصف التالي، ولرؤية الأخيرة له إستل سلاح أبيض (سكين)، وسدد بها عدة طعنات استقرت بجسد المجنى عليها، بنية إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، وضع النار عمدًا في مبنى مسكون كائن بقرية، والمبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها نوال حسين أحمد سعد، بأن أشعل عود ثقاب وألقاه بمحتوياته فبدأت أثار الحريق التي أبان عنها تفصيلًا تقرير قسم الأدلة الجنائية، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار إلى أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات "مصاغ الذهبي، وخاتم من الفضة، مبلغ نقدى، هاتف خلوى"، والمبينة وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني

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