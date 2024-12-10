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نتيجة تحليل الـ DNA لجثة مرتكب جريمة عزبة الصفيح

جريمة عزبة الصفيح،
جريمة عزبة الصفيح، فيتو

أثبت تحليل DNA الذي أجرته الجهات المختصة بناء على قرار جهات التحقيق في طوخ بعد العثور على جثمان المتهم بارتكاب واقعة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية، أن الأشلاء الخاصة بالجثمان تخص المتهم، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

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سحب عينة من دماء المتهم بقتل زوجته بعزبة الصفيح 

وكانت جهات التحقيق بمركز طوخ، قد أمرت بسحب عينة من دماء المتهم بقتل زوجته وأولاده وإشعال النار في والدته وشقيقه، بعد العثور على جثته أسفل قطار بـالقليوبية لإجراء تحليل الـDNA.

يأتي ذلك الإجراء للتأكد من هويته ووجود صلة قرابة بينه وبين ذويه؛ الذين تعرفوا عليه وأكدوا أن الجثة لشقيقهم ويدعى "علي.ط.م" والمتهم في واقعة جريمة عزبة الصفيح.

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المتهم بقتل زوجته وأولاده جريمة طوخ محافظة القليوبية مركز طوخ القليوبية

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