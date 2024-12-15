الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

بسبب خلاف على الأتعاب، مواطن يقطع أذن محامي داخل قاعة المحكمة بالقليوبية

ضبط متهم بقطع اذن
ضبط متهم بقطع اذن محام بالقليوبية،فيتو

أصيب محام داخل إحدى محاكم القليوبية، بإصابة بالغة، بعدما اعتدى عليه أحد موكليه بسلاح أبيض"كتر"، برفقة شخص آخر، ما تسبب في قطع أذن المحامي، لخلاف على الأتعاب.

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التحقيق مع متهم بالاعتداء علي محامٍ بالقليوبية 

البداية كانت عندما أقدم مواطن على الاعتداء على محامٍ داخل محكمة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر نيابة الخانكة التحقيق مع المتهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها للقبض على المتهم الآخر.

أخذ  أموال  نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل..اعترافات المتهم بقطع أذن محام 

وكشفت التحريات بـ القليوبية  أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة، وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.

وتبين أن المتهم الآخر في الواقعة لاذ بالفرار، وجرى نقل المحامي بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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