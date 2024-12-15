الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تحرك أمريكي لتسليح السلطة الفلسطينية

الضفة،فيتو
الضفة،فيتو

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقوم بعملية واسعة في جنين بالضفة الغربية.

 

 تحرك أمريكي لتسليح السلطة الفلسطينية

ونقل الموقع عن مصادر أن العملية تركز على جماعة مسلحة محلية تضم مسلحين تابعين لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، تتلقيان تمويلًا من إيران".

وقال مسؤول إن "هذه العملية تشكل لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية".

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون أن القيادة العملية التي شنتها السلطة تأتي خوفًا من أن يحاول "متشددون إسلاميون" الإطاحة بالقيادة الفلسطينية، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن عملية في جنين والسيطرة على المخيم، وفق الموقع.

 

وذكر المسؤول الفلسطيني والمسؤول الأمريكي أن عباس أبلغهما بعد أن أبدى بعض رؤساء الأجهزة الأمنية تحفظاتهم بأن من "يخالف أوامره سيتم فصله".

وأوضح "أكسيوس" أن منسق الأمن الأمريكي الجنرال مايك فينزل التقى برؤساء الأمن الفلسطينيين قبل العملية لمراجعة تخطيطهم.

وأشار الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية أعطت فينزل قائمة بالمعدات والذخائر التي تحتاجها قوات الأمن الفلسطينية بشكل عاجل، لكن يتعين على إسرائيل الموافقة على المساعدات.


ويؤكد المسؤول الفلسطيني أن المسلحين في جنين، الذين قال ​​إنهم ممولون من إيران، أفضل تسليحًا وتجهيزا من قوات الأمن الفلسطينية.

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إسرائيل الاجهزة الامنية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضفة الغربية إيران

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