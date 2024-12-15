كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقوم بعملية واسعة في جنين بالضفة الغربية.

تحرك أمريكي لتسليح السلطة الفلسطينية

ونقل الموقع عن مصادر أن العملية تركز على جماعة مسلحة محلية تضم مسلحين تابعين لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، تتلقيان تمويلًا من إيران".

وقال مسؤول إن "هذه العملية تشكل لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية".

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون أن القيادة العملية التي شنتها السلطة تأتي خوفًا من أن يحاول "متشددون إسلاميون" الإطاحة بالقيادة الفلسطينية، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن عملية في جنين والسيطرة على المخيم، وفق الموقع.

وذكر المسؤول الفلسطيني والمسؤول الأمريكي أن عباس أبلغهما بعد أن أبدى بعض رؤساء الأجهزة الأمنية تحفظاتهم بأن من "يخالف أوامره سيتم فصله".

وأوضح "أكسيوس" أن منسق الأمن الأمريكي الجنرال مايك فينزل التقى برؤساء الأمن الفلسطينيين قبل العملية لمراجعة تخطيطهم.

وأشار الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية أعطت فينزل قائمة بالمعدات والذخائر التي تحتاجها قوات الأمن الفلسطينية بشكل عاجل، لكن يتعين على إسرائيل الموافقة على المساعدات.



ويؤكد المسؤول الفلسطيني أن المسلحين في جنين، الذين قال ​​إنهم ممولون من إيران، أفضل تسليحًا وتجهيزا من قوات الأمن الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.