الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حكومة غزة: جيش الاحتلال اغتال 5 رؤساء بلديات وارتكب مجازر ضد الأطقم الطبية

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

كشف مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مجازر متتالية ضد الطواقم الطبية.

 

مجزرة مخيم النصيرات

وأكد الاعلام الحكومي بغزة: أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال اليومين الماضيين مجزرة بمخيم النصيرات راح ضحيتها 43 شهيدا، لافتًا إلي أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي اشتد ضد المدنيين والصحفيين وطواقم الدفاع المدني.

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اغتيال 5 ؤساء بلديات في غزة

وأشار إلي اغتيال الاحتلال الإسرائيلي 5 رؤساء بلديات في قطاع غزة.
 

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و135 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,976 شهيدا و106,759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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حكومة غزة غزة جيش الاحتلال قطاع غزة إسماعيل الثوابتة مخيم النصيرات

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