الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

رفع 2100 طن مخلفات خلال حملة نظافة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، لليوم الرابع على التوالى أعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءة مدخل مدينة المستقبل، وكذلك رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشجير وقص وتهذيب الأشجار والحشائش؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة لهم.  

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السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يتابع أعمال الحملة 

وتابع اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، عبد العزيز البعلي نائب المركز، مها السيد نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، والمهندسة أميمة حفني مدير إدارة تنظيم المخلفات  ومروة الخولي مدير شئون البيئة.  

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

 

اجمالى ما تم رفعة من القمامة 

وخلال الحملة تم رفع كميات إجمالية تصل إلي نحو 2100 طن من المخلفات بمعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير، وذلك على مدار الأربعة أيام  وتستمر الحملة غدًا بالدفع بعمال الأحياء الثلاثة للمساعدة في أعمال النظافة.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجه بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة بمدخل مدينة المستقبل على مسافة 3 كم، موجهًا مركزي الإسماعيلية وأبوصوير بالدفع بمعداتهم لدعم لجنة خدمات مدينة المستقبل. 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين الوحدات المحلية هو شعار المرحلة الحالية لإنجاز المهام في أسرع وقت.  

وتم الدفع بلودر كبير و3 لوادر مفصلية، 3 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة نقل إسكانيًّا من معدات مركز ومدينة أبوصوير.

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

كما تم الدفع بـ 3 لوادر كبيرة، ولودر مفصلي و3 سيارات نقل كبيرة وسيارة نقل إسكانيًّا، بالإضافة إلى سيارتين جامبو قلاب من معدات مركز ومدينة الإسماعيلية.

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

وعلى هامش الحملة التقى أعضاء مكتب متابعة المحافظ والإعلام وتنظيم المخلفات والبيئة بعدد من المواطنين؛ للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى النظافة بالمدينة، بالإضافة إلى حثهم على المشاركة الإيجابية والتعاون مع لجنة خدمات مدينة المستقبل للحفاظ على ما تم والاستمرار فيه.
 

 

 

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