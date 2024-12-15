إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقصاصين (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات.

ويتم تنفيذ الحملة في الفترة من يوم 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقصاصين

حيث شهد اليوم الأحد، تنفيذ 33 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 22 فدانًا وقيراطًا واحدًا و4 أسهم و4658 م٢، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين، نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

إزالة 5 مخالفات على أراضي أملاك الدولة

وتمثلت الإزالات في استرداد 5 حالات أراضي أملاك دولة، تم رفضها بالتقنين، على مساحة 22 فدان 4 أسهم، قيراطًا واحدًا.

إزالة 20 حالة تعد على أراضي الدولة

كما تم إزالة 8 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة، على مساحة 965 م٢، عبارة عن بناء أسور ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، كما تمت إزالة 20 حالة تعدٍّ على أرض بولاية الهيئة العامة للطرق والكباري، على مساحة 3693 م٢، عبارة عن بناء أسور ومباني غير مكتملة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

محافظ الإسماعيلية يوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشددعلى التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024 كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 9 نوفمبر حتي 29 نوفمبر ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024.



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