الحكومة السورية الجديدة تتخذ قرارا بشأن مهندسين تم شطبهم من سجلات النقابة

أصدر نقيب المهندسين السوريين اليوم الأحد، مالك حاج علي قرارًا يقضي بإعادة المهندسين المشطوبة أسماؤهم من سجلات النقابة لأسباب أمنية، وذلك لما عانوه من ظلم واضطهاد في حقبة النظام السابق، بحسب ما أوردته جريدة الوطن السورية.

إعادة المهندسين المشطوبة أسماؤهم في سوريا

وبحسب القرار تحسب مدة الشطب لمزاولة المهنة والمراتب الهندسية، وعلى المهندسين المشطوبين أمنيًا مراجعة فروعهم لتسوية أوضاعهم في سوريا.

عودة الحياه تدريجيا في سوريا

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الانتقالية في سوريا، إن الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية.

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