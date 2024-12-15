تشكيل مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن فريقا تشيلسي وبرينتفورد عن تشكيل فريقهما في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام برينتفورد

تشكيل برينتفورد أمام تشيلسي

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة،بينما ياتي فريق برينتفورد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة تشيلسي وبرينتفورد في عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد " ستامفورد بريدج" بينما تبث المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.

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