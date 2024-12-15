كريستال بالاس يضرب برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره برايتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فالمر، ضمن الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

أهداف مباراة كريستال بالاس وبرايتون

سجل ثلاثية كريستال بالاس كل من تريفوه تشالوباه في الدقيقة 26 وإسماعيلا سار في الدقائق 33 و83، فيما جاء هدف برايتون عن طريق مارك جويهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

تشكيل برايتون أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام برايتون

مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وفي نفس الجولة يستضيف مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "الاتحاد"، اليوم الأحد، في ديربي مانشستر ضمن الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.