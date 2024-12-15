خبير أمني: ضبط 14 شركة إلحاق عمالة مُخالفة خلال الفترة الأخيرة

قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن المواطن إذا عُرض عليه السفر للخارج بدون وجود عقد عمل فعليه ألا يقبل، لأن المواطن لا يجب أن يُسافر إلا من خلال عقد عمل.

خبير أمني: السفر عبر الشركات غير المرخصة “جريمة”

وأضاف" أن السفر عبر الشركات غير المرخصة يُعتبر جريمة من ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل وقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تعتبر جنحة نصب، حيث تستغل هذه الشركات طموح المواطن ورغبته في تحقيق حلمه ورفع مستوى معيشته وتقوم بالنصب عليه.

مكافحة الجريمة من خلال وزارة الداخلية

وأوضح خلال حديثه ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: أن وزارة الداخلية هيئة مدنية تختص بالحفاظ على الممتلكات والأموال والأعراض، وعملها قائم على مكافحة الجريمة بكل الصور سواء الجنائية أو السياسية وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.



تنسيق كامل بين الداخلية والعمل

ولفت إلي أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة الداخلية ووزارة العمل لضبط شركات إلحاق العمالة المُخالفة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية حررت قضايا لـ14 شركة إلحاق عمالة خلال الفترة الأخيرة بناءًا على تقارير الأجهزة المعلوماتية.

وأشار إلي أن إنشاء شركات إلحاق العمالة بصورة غير مرخصة يعتبر جريمة نصب وفقًا لقانون العقوبات، وتصل العقوبة للسجن 3 سنوات مع غلق المقرات والمصادرة والغرامة والتعويض.

وأوضح أن المواطن الذي يُريد السفر إلى الخارج عليه أن يتجه إلى وزارة العمل لمعرفة شركات العمالة المرخصة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يبيعون كل ممتلكاتهم للسفر إلى الخارج، وبعد السفر يجد أن فرصة العمل وهمية.

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