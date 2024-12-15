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رئيس جامعة الفيوم يكرم اتحاد الطلاب السابق

تنصيب اتحاد الطلاب
تنصيب اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة نظمت، اليوم الأحد، حفل تنصيب اتحاد الطلاب  للعام الجامعي  2025/2024،  بقاعة الاحتفالات الكبرى، بمبني إدارة الجامعة.

اتحاد الطلاب هو القدوة لكل طلاب الجامعة

وأضاف رئيس جامعة الفيوم أن اتحاد الطلاب هم القدوة لزملائهم، باعتبارهم المحرك الأساسي للأنشطة داخل الجامعة، وعليهم مسئولية كبيرة ودور محوري في تمثيل الطلاب، وتحقيق رؤاهم، لأنهم همزة الوصل بين الجامعة وطلابها، موجهًا أعضاء الاتحاد بالالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية، والعمل بجد ووضع مصلحة الجامعة وطلابها نصب أعينهم ، مقدمًا الشكر إلى الاتحاد السابق والقائمين على الانتخابات الطلابية.

الجسر الذي يربط بين الطلاب وإدارة الجامعة 

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة: إن اتحاد الطلاب هو الجسر الذي يربط بين الإدارة والطلاب، ويعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الأكاديمية والأنشطة الطلابية، مقدمًا الدعم وتبني أفكار وطموحات الطلاب والعمل على إيصال المتطلبات إلى إدارة الجامعة،  لتحقيق الإنجازات التي تساهم في رفع مستوى الجامعة وتطوير مهارات الطلاب.

عرس طلابي جديد

وقال الطالب محمود سيف رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، إننا نجتمع اليوم لنشهد عرسًا طلابيًا جديدًا، وسنعمل جاهدين على تحقيق أهدافنا وآمالنا المشتركة، وتقديم الدعم إلى جميع الطلاب، مقدمًا الشكر إلى إدارة الجامعة على دعمها الدائم وإلى أعضاء اتحاد الطلاب السابق.

تكريم الاتحاد السابق وتنصيب الجديد

وقالت لمياء كساب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ان رئيس جامعة الفيوم، كرم أعضاء اتحاد الطلاب السابق، وبعدها تم تنصيب أعضاء اتحاد طلاب جامعة الفيوم للعام الجامعي  2025/2024، الطالب محمود سيف محمد سيف رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الفيوم للعام الجامعي 2025/2024، والطالب أحمد رجب زيدان عبداللطيف نائبًا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم.

لجنة الأسر الطلابية، الأمين مازن عماد الدين إبراهيم، والأمين المساعد ميار رجب حسن، واللجنة الفنية، الأمين مروان إيهاب الدين أحمد، الأمين المساعد هاجر محمد أحمد، واللجنة الرياضية، الأمين أحمد حسين أحمد، الأمين المساعد أحمد إبراهيم سعد، واللجنة الثقافية، الأمين محمد وليد جاد، الأمين المساعد زياد محسن محمد، ولجنة الجوالة، الأمين يوسف أحمد محمود، الأمين المساعد ديفيد فايز جبران، واللجنة الاجتماعية، الأمين أسماء بدوي محمد، الأمين المساعد هاجر رمضان محمد.

 

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أما اللجنة العلمية،  الأمين عبد الرحمن ناصر مصطفى، الأمين المساعد عبدالهادي عادل عبدالهادي.
 

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