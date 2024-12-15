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محافظات

حالة الطقس غدا الاثنين 16-12-2024 في محافظة الفيوم

مدينة كرانيس الأثرية
مدينة كرانيس الأثرية بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا الاثنين، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا، قارص البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 21 درجة نهارا، 7 درجات ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، الي إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الامراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الاطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  
1-عدم الباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.
2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.
3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.
4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.
5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.
6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.
7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.
8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.
9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.
10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.
11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 - 12 - 2024

طوارئ بالموانئ البحرية بسبب حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  21 درجة مئوية
والسواحل الشمالية  21 درجة مئوية
شمال الصعيد  21 درجة مئوية
جنوب الصعيد  26 درجة مئوية

 

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