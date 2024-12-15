الأحد 15 ديسمبر 2024
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بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

لوحة سياره،فيتو
لوحة سياره،فيتو

تجاوز سعر بيع رقم مميز للوحة مركبة في، مليون دولار، بعد انتهاء المزاد العلني الذي طرحته إدارة ترخيص السائقين والمركبات الأردنية على الرقم المميز (1-44 ) بمبلغ 735 ألف دينار (حوالي 1,035 مليون دولار).

بيع لوحة سيارة في مزاد علني 

وبلغ سعر البيع النهائي للرقم، بعد احتساب الضريبة 852 ألفًا و600 دينار (حوالي 1,201 مليون دولار)، ولم يعرف بعد اسم مشتري اللوحة.

في وقت سابق من شهر ديسمبر الحالي، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية الأردنية، طرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني، والمعلن عنها في موقع الإدارة الإلكتروني.

وبدأ أول  إلكتروني، في تاريخ اليوم، ومن المقرر أن ينتهي آخر مزاد يوم الخميس المقبل.

وتشترط إدارة ترخيص السواقين والمركبات على من يرسو عليه المزاد دفع قيمة المزاد خلال مدة لا تزيد على 15 يوميًا من تاريخ إحالة المزاد عليه، ويُلزم الفائز بالمزاد، بدفع (10%) من قيمة المزاد.

ويحق الاشتراك بالمزاد العلني من أي مكان لكل من يحمل رقمًا وطنيًّا أردنيًّا أو من يحمل رقمًا شخصيًّا من الجنسيات الأخرى، على أن يتم دفع بدل ثمن الأرقام المميزة والرسوم والضرائب المقررة من قبل من يرسو علية المزاد.

 

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