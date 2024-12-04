محافظ أسيوط يشارك في زراعة 700 شجرة كايا وماهونجي ضمن مبادرة "مستقبل أخضر"

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ فعاليات زراعة 700 شجرة من أشجار الكايا ضمن مبادرة "معًا... نزرع مستقبل أخضر" بمشاركة إحدى الشركات لزراعتها بطريق "أسيوط ـ الوادي الجديد" (طريق مطار أسيوط الدولي) في نطاق سور مصنع أسمنت أسيوط لمواجهة التغيرات المناخية وتجميل مدخل مدينة أسيوط الغربي؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على البيئة والتوسع في الإقتصاد الأخضر والإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن خطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وكارلوس باليرو نائب رئيس مصنع أسمنت أسيوط للعمليات، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، وأحمد عبد الوهاب مدير قطاع الأمن الإداري بالشركة، ومروة يوسف مدير قطاع المشتريات بالشركة، وعبد الناصر بكر رئيس النقابة العمالية بأسيوط، وإبراهيم سعد مدير إدارة العلاقات العامة بمصنع أسمنت أسيوط، وأحمد الجندي مدير إدارة الموارد البشرية بشركة الأسمنت، وعبد الرحمن صفوت مسئول التسويق والمبيعات بالمدينة الرياضية، والمهندس جلال عبد القادر مدير اللاند سكيب بشركة أسمنت أسيوط.

زراعة 700 شجرة من أشجار الكايا أو الماهوجنى الأفريقي

وأشاد محافظ أسيوط بمبادرة الشركة ومشاركتها مجتمعيًا بزراعة 700 شجرة من أشجار الكايا أو الماهوجنى الأفريقي خلال المرحلة الأولى التي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري موضحًا أن زراعة أشجار الكايا تساعد على مواجهة التغيرات المناخية وتجميل مدخل مدينة أسيوط الغربي وتساعد على التخلص الأمن من مخلفات الصرف المعالج.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام مثل تلك المبادرات التي تعمل على الحفاظ على البيئة ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

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