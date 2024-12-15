محافظ أسيوط: إنشاء كوبري حمولة 60 طنا أعلى قناطر ديروط



أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن والجاري إنشائها بتكلفة تتعدى تكلفة مليار و200 مليون جنيه ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بـ 5 محافظات والتي تساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للإدارة العامة للمكتب الفني للمحافظ، والمهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر ديروط الجديدة وقناطر أسيوط الجديدة، والمهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة، والمهندس عز الدين حلب المدير العام المهندس المقيم لمشروع قناطر ديروط الجديدة والمهندسة رانيا حسن نشأت مسئولة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

إنشاء كوبري حمولة 60 طنا أعلى قناطر ديروط الجديدة

ناقش اللقاء؛ ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من مراحل العمل للمشروع والمعوقات التي تم وضع حلول لها للوصول لأعلى نسب إنجاز في أسرع وقت ممكن فضلًا عن مناقشة الإجراءات لإنشاء محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 60 طنا أعلى قناطر ديروط الجديدة، كما استعرض المهندس المقيم بالمشروع نسب التنفيذ في مشروع قناطر ديروط الجديدة الذي وصلت إلى 60% حتى الآن ومن المقرر نهو الأعمال بها في أبريل 2026.

تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لنهو المشروع بمختلف مراحله وفقًا للخطة الزمنية المقررة خاصة إنه يهدف إلى تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتشغيل والتحكم وإدارة ومتابعة توزيع وتصرفات المياه بـ 7 فروع (فم بحر يوسف – الإبراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) تغذيها مجموعة القناطر بتلك المحافظات عن طريق إنشاء 45 محطة بنطاق المشروع وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

إنشاء كوبري علوي يربط مع طريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي

ووجه محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ومن بينها مسئولي قطاعي الري والطرق لإنشاء كوبري علوي يربط مع طريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي تلبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ومنعًا للاختناقات والزحام الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد على أن يكون الكوبري أعلى شريط السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم أهالي المركز بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.

ولفت محافظ أسيوط إلى متابعته الدورية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة سواء عن طريق جولاته الميدانية ونزوله إلى أرض الواقع لتفقد مراحل العمل أو عن طريق اجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات أو التقرير المرفوعة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء خاصة قطاع الطرق الذي يساهم في توفير شرايين جديدة للتنمية ويساهم في رفع العبء والمعاناة على كاهل المواطنين في النقل والانتقال وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة من المشروعات القومية بالمحافظة وتبلغ تكلفته الإجمالية ٥٫٨٥٤ مليار "ين ياباني" ويعد من أكبر المشروعات المائية في مصر والتي يجري تنفيذها بمحافظة أسيوط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتم إنشاء القناطر القديمة في عهد الخديوي إسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عامًا وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن

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