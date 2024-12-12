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وفد "الجايكا" اليابانية يزور الخط الرابع للمترو (صور)

وفد الجايكا اليابانية
وفد "الجايكا" اليابانية يزور الخط الرابع للمترو
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قام وفد من الجايكا اليابانية بزيارة مترو الخط الرابع، وتعد الجايكا أهم شركاء الأنفاق والتى تقوم بالدراسات والتخطيط لعدد من مشروعات مترو الأنفاق المصرية وتعد شريكا هاما لهيئة الأنفاق فى التنفيذ لعدد من مشروعات مترو الأنفاق.  

زيارة وفد من وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) 

واطلع الوفد اليابانى على آخر التطورات بتنفيذ ترو الخط الرابع وعقد اجتماعا مطولا مع مسؤولي الأنفاق لدراسة التوقعات الخاصة بالعائد الاقتصادى للمشروع وطرق التشغيل والإدارة مستقبلا. 

وتعد زيارة وفد من وكالة التعاون الدولى اليابانية ( الجايكا) لمحطة الرماية (5) بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق ذات أهمية خاصة فى ظل رغبة الأنفاق فى طرح تشغيل الخط الرابع على الشركات العالمية لإدارة وتشغيل وتلوح فى الأفق الرغبة اليابانية لإدارة وتشغيل الخط الرابع للمترو. 

وسبق ونظمت الهيئة القومية للأنفاق ، جلسة تشاورية لدراسة الأثر البيئى لمد مترو الأنفاق الخط الرابع  المرحلة الأولى من حدائق الأشجار إلى مدينة الفردوس – محافظة الجيزة.

جلسة التشاور المجتمعي

وجاءت الجلسة التشاورية لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمد المترو إلى مدينة الفردوس ، كبداية لتنفيذ قرار مد المترو وذلك للتيسير على الركاب وتقديم افضل خدمة للركاب والمواطنين  بما يساهم فى تقليل الزحام السطحى.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة حيث يمتد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط، ويبدأ مسار المرحلة الثانية للخط من محطة الفسطاط ثم يمتد المسار مرورا بمجرى العيون ثم يتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة (طبقًا للمسار الذي تم الموافقة عليه)، ثم يمتد المسار مرورا بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب ثم مرورا بمدينة نصر ثم إلى القاهرة الجديدة لينتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس ويبلغ إجمالى طول الخط 46 كم ‏ويشتمل على عدد 41 محطة (37 نفقية –1 سطحية –3 علوية).

المرحلة الأولى ( حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط )


 ويبلغ طولها (19كم) وتشتمل على 17 محطة متد مسار المرحلة الأولى للخط الرابع من غرب الطريق الدائرى على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وجارى دراسة مدها جنوبًا حتى مدينة الفردوس بطول 4 كم وعدد 2 محطة علوية علـــــى أن يتم مـدها مستقبلًا حتى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

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