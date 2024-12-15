التحقيق مع طفلين متهمين بقتل زميلهم ضربًا بحجر في الواحات

تباشر نيابة الطفل بالجيزة التحقيق مع طفلين متهمين بالتعدي بالضرب علي زميلهم بحجر حتى الموت بسبب رفضه إعطاءهما رقم ابنة عمته بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طالبًا به كسر في الجمجمة ونزيف داخلي ولقي مصرعه متأثرا بإصابته وادعاء تعدي اخرين عليه ومقيم بدائرة قسم الواحات البحرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام طالبين بطلب رقم ابنة عمة المجني عليه منه لمعاكستها، ولكنه رفض فقاما بضربه بإستخدام حجر، مما تسبب في وفاته متأثرا بإصابته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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