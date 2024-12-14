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حوادث

مد أجل النطق بالحكم علي قاتل جواهرجي بولاق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم علي قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا في ثاني جلسات استئنافه على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقتل جواهرجي بولاق، إلي جلسة 18 ينايرالمقبل.

وفى وقت سابق قال المتهم بقتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، بعد الحكم بإعدامه، إنه ينتظر الاستئناف على الحكم، أملا في براءته من تهمة قتل المجني عليه.

وظهر المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق بعلامات اللامبالاة يحتسي الشاي ويدخن السجائر، ولا يكترث بحكم إعدامه.

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محكمة جنايات القاهرة مقتل جواهرجي بولاق جواهرجي بولاق

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