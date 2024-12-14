السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل شريكه لخلافات حول تجارة المخدرات بالمطرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا  بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.


وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلا


ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية المطرية

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