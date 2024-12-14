محاكمة طالب متهم بقتل صاحب محل موبايلات بكفر الشيخ

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم السبت، محاكمة طالب متهم بقتل شاب صاحب محل موبايلات بسبب خلافات بينهما، بعد سرقته هاتف محمول خاص بصديق المجني عليه، عمدًا في نطاق مركز الرياض.

تُشكل الدائرة من المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 13630 لسنة 2024 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2232 لسنة 2024 جنايات كلي كفر الشيخ.

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بسب مواطن

كما استمعت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، لدفاع المتهم والمجني عليه في القضية المرفوعة ضد اللاعب إمام عاشور، والتى أقامها أحد جيرانه بعد أن قام إمام بالتعدى عليه بالسب والشتم على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بالسب والقذف

وبدأت الأحداث أثناء الاحتفال بفوز الزمالك، وذكر المجني عليه اسم إمام عاشور وسخر منه لعدم خوضه المباراة، وعلل ذلك بأمر مسيء لإمام.

وقام إمام بالرد عليه قائلا: “الظروف دي……"، وتوجه بالسب له، من حسابه الشخصي، فقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، بعد التقاط “صورة شاشة” لتعليق إمام عاشور، وتم تحديد جلسة اليوم بمحكمة جنح السنبلاوين.

ورفعت الجلسة بعد سماع أقوال المحامين في الدعوى أمام محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

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