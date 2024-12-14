السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة طالب متهم بقتل صاحب محل موبايلات بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

 تنظر محكمة  جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم السبت، محاكمة طالب متهم بقتل شاب صاحب محل موبايلات بسبب خلافات بينهما، بعد سرقته هاتف محمول خاص بصديق المجني عليه، عمدًا في نطاق  مركز الرياض.

تُشكل الدائرة من المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 13630 لسنة 2024 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2232 لسنة 2024 جنايات كلي كفر الشيخ.

 

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بسب مواطن

كما استمعت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، لدفاع المتهم والمجني عليه في القضية المرفوعة ضد اللاعب إمام عاشور، والتى أقامها أحد جيرانه بعد أن قام إمام بالتعدى عليه بالسب والشتم على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بالسب والقذف  

وبدأت الأحداث أثناء الاحتفال بفوز الزمالك، وذكر المجني عليه اسم إمام عاشور وسخر منه لعدم خوضه المباراة، وعلل ذلك بأمر مسيء لإمام.

وقام إمام بالرد عليه قائلا: “الظروف دي……"، وتوجه بالسب له، من حسابه الشخصي، فقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، بعد التقاط “صورة شاشة” لتعليق إمام عاشور، وتم تحديد جلسة اليوم بمحكمة جنح السنبلاوين.

ورفعت الجلسة بعد سماع أقوال المحامين في الدعوى أمام محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات كفر الشيخ مركز الرياض المحكمة جنايات كلي كفر الشيخ المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم اللاعب إمام عاشور محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية

مواد متعلقة

تحريات المباحث حول مصرع عامل أثناء إصلاح عطل مصعد بالشيخ زايد

قبل نظر قضية مقتل جواهرجي بولاق الدكرور اليوم.. أبرز القضايا التي اعترض فيها المفتي على أحكام الإعدام.. وخبير: رأيه استشاري

يوم ساخن جدا بساحات القضاء.. إسدال الستار على قضية مقتل جواهراجي بولاق أبوالعلا.. هدير عبد الرازق أمام الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.. ومحاكمة بلوجر شهير في دهس مواطن بالتجمع

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

إنقاذ شخص حاول التخلص من حياته حرقا بالمرج وفريق بحثي لكشف هويته

الأكثر قراءة

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

مقترح برلمانى لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

من يكون مدرب الزمالك بعد رحيل جوميز؟.. مفاجآت فى قائمة المرشحين

مرحلة ما قبل التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

مواجهات حادة خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف خريطة سوريا المقبلة

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

قصة رفض "ميلانيا" الانتقال إلى البيت الأبيض، وترامب يكشف الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة الكونفيدرالية المرتقبة.. الزمالك يتفوق على المصري بتاريخ لقاءات الفريقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (3 – 3)

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يكشف عن نداءين للمؤمنين في سورة الأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية