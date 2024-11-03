محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات طريق يربط قرى شرق النيل بتكلفة 30 مليون جنيه (فيديو)

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال إنشاء طريق يربط بين قرى شرق النيل لمركزي القوصية وديروط بطول 5 كم بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024/2025.

ويأتي هذا في إطار رؤية المحافظة لتكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وخدمة فرص الاستثمارات المختلفة في شتى المجالات لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والمهندس محمد أحمد عبد الناصر مهندس الإشراف عن مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمود لطفى مهندس تنفيذ العملية عن الشركة المنفذة.

أعمال شق تلال الصخور

تفقد محافظ أسيوط، أعمال شق تلال الصخور ناحية طريق دير القصير شرق النيل التابع لمركز ومدينة القوصية والواصل لمحور ديروط لإنشاء طريق يربط بين قرى مركزي القوصية وديروط الشرقية بمحور ديروط وهو مطلب جماهيري للمركزين على مدار الأعوام الماضية.

بدء أعمال شق وتكسير الصخور وحفر وردم المناطق المنخفضة

وأشار المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من الرفع المساحي والميزانيات الشبكية، وبدأت بالفعل أعمال شق وتكسير الصخور وحفر وردم المناطق المنخفضة، كما سيتم تركيب حواجز «نيوجيرسي» على جانبي الطريق لحماية المسافرين، نظرًا لارتفاعه عن منحدر نهر النيل.

ويهدف الطريق الجديد إلى تسهيل حركة التنقل بين القرى الشرقية بديروط والقوصية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، كما يدعم المشروع توجه المحافظة نحو جذب الإستثمارات في مختلف المجالات، بما يعزز التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح أبوالنصر، أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 25 %.

ومن المقرر الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع حسب البرنامج الزمني المقدم من مديرية الطرق والنقل في منتصف شهر يناير من العام المقبل 2025.