الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

رفع 196 حالة إشغال طريق وتحرير 52 مخالفة خلال أسبوع بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، عدد من الحملات المكبرة لرفع الإشغالات، حيث تمكنت خلالها من رفع ما يقرب من 196 حالة إشغال طريق، وتحرير 52 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام. 
 

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جهود حي ثالث في رفع الاشغالات 

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، برفع 31 حالة إشغال طريق من عدة مناطق داخل الحي بالإضافة إلى تحرير 14 مخالفة وغلق وتشميع محل تجاري بدون ترخيص.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

جهود مركز ومدينة الإسماعيلية في القضاء على النباشين 

كما قام مركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات ورفع أماكن النباشين وتجار الخردة بنطاق المدينة "مدينة المستقبل".  

 

جهود مركز ومدينة القنطرة غرب  

كما تمكن مركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، من رفع 158 حالة إشغال طريق عبارة عن "تند مخالفة بدون ترخيص، فروشات لبيع الملابس"، بالإضافة إلى تحرير 38  مخالفة وذلك بنطاق شوارع المدينة وقرية الشهيد خيري.  

 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

مركز  ومدينة  أبوصوير 

كما تم رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، حيث تم رفع 7 حالات إشغال طريق من نطاق "شارع المطار".

 

بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نطاق مركز ومدينة القصاصين من نطاق شوارع" المعاهدة، الشئون الاجتماعية، المستشفى العسكري" بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الطريق العام بنطاق قرى "السلام، المحسمة القديمة". 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

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