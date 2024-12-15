الأحد 15 ديسمبر 2024
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الاحد 15 ديسمبر 2024.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بالبورصة المصرية 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04 % عند مستوى 30.808.24 نقطة. 
  • قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 8.615.51 نقطة.
  • وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 11.774.87 نقطة.
  • كما صعد مؤشر الشريعة بنسبة 0.13% عند المستوى 3.187.73 نقطة.

 

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EGX30  - فيتو 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 30.808.24 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 30.808.24 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي  واصل موجة جنى الأرباح الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى إغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى الــ 31.433 نقطة. 

 

 

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متاجرة يومية لطرق الشراء والبيع - فيتو 
متاجرة يومية لطرق الشراء والبيع - فيتو 

 

اختبار منطقة الدعم الرئيسية الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة

وبالتالى يرجح استئناف التراجع الأخير فى السوق لاختبار منطقة الدعم الرئيسية والهمه الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة، المنطقه التى من المفترض ظهور القوة الشرائية عندها بشكل عنيف وتمكنها من إيقاف موجة جني الأرباح تلك، مما يمهد الطريق فى أن يشهد السوق ارتدادا على المدى القريب "الأجل القصير جدا".

في الوقت الراهن، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز استثمارية كبيرة، في السوق باتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية عن طريق جني جزئي للأرباح وانتظار الانخفاض القادم في السوق لاصطياد فرص استثمارية جديدة بينما ننصح المستثمرين الذين قد قاموا بالفعل ببيع مراكزهم بالتحلي بالصبر وانتظار إشارة جديدة حيث يمثل مستوى الدعم الكامن عند الـ 31,000 نقطة حد الإيقاف الوقائي  بينما يعد الكسر الواضح أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ شراء 30,650 نقطة هو حد إيقاف الخسائر للمراكز الاستثمارية قصيرة الأجل.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، رأس المال السوقي يربح 4.1 مليار جنيه لهذا السبب 

 

 

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EGX70   - فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8.615.51 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

المؤشر السبعيني اختتم جلسات الأسبوع الماضى على وتيرة إيجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8400  نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

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اتجاهات الاسعار للاسهم اليوم - فيتو 
اتجاهات الاسعار للاسهم اليوم - فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

من المرجح أن يشهد السوق تراجعًا آخر صوب منطقة الدعم الكامنة عند الـ 8,250 - 8,120 نقطة قبل حدوث أي محاولة للارتداد. 

وفي هذا الصدد، ولإلغاء السيناريو السلبي فإننا بحاجة لظهور  القوة الشرائية وتمكنها من إيقاف التراجعات الأخيرة ودفع المؤشر بالارتداد من مستويات السوق الحالية مستهدفًا مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8600 نقطة مرة أخرى ومن الجدير بالذكر، أن المنطقة الأخيرة تمثل أيضًا مستهدفا استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب “الأجل القصير جدًا”، مشيرة إلى أننا سوف نتبع وجهة نظر فنية متحفظة طالما ظل التداول أدنى من مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من المستوى الأخير.

 

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