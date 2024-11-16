6 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 بنوك قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

بنك أبو ظبي التجاري مصر بقيمة تداول بلغت 8.4 مليار جنيه.

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 7.2 مليار جنيه.

بنك إتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 4.8 مليار جنيه.

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه.

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه.

بنك كريدي أجريكول بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.